Elle trouvait Cyril Hanouna "méchant" et "mesquin", elle rejoint finalement son équipe

Hapsatou Sy a quitté Les Terriens du dimanche après sa violente altercation avec Eriz Zemmour. La chroniqueuse a retrouvé du travail: elle officiera le vendredi soir dans Balance Ton Post, présentée par Cyril Hanouna.



C'est Hanouna qui a annoncé la nouvelle ce mercredi soir. "On s'est mis d'accord tous les deux hier", a-t-il déclaré.



La jeune femme est revenue sur le clash qui l'a opposé à Hanouna dans le passé. "Je suis très heureuse. Beaucoup de gens disent qu'on s'est clashés, c'est le monde de la télé, ça arrive, on se bagarre, on se défend."



L'année passée, Hapsatou Sy avait taclé Cyril Hanouna sur Twitter qui s'était moqué de la carrière de Vincent Cerruti, son conjoint, dans l'une de ses émissions. "La méchanceté de Cyril Hanouna lui jouera des tours", écrivait-elle. "Mesquineries à chaque respiration et il joue le gentil. Personne n'est invincible." Elle a visiblement revu son jugement.