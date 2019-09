Eliminatoires de la CAN U21 : La sélection marocaine tenue en échec par le Mali (1-1)

La sélection marocaine U23 a été tenue en échec samedi soir, au Grand Stade de Marrakech, par son homologue malienne (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23/troisième et dernier Tour aller.



La sélection malienne a été la première à ouvrir le score par l’intermédiaire du joueur Ibrahima Kone en première mi-temps à la suite d'une contre-attaque rapide.



La sélection marocaine parvint à égaliser en deuxième mi-temps par le biais de Youssef En-Nseyri magistralement servi par Mohamed El Mourabit.



La sélection nationale a nettement dominé la deuxième mi-temps face à une équipe malienne performante et réaliste en première mi-temps.



La manche retour se disputera dans trois jours à la capitale malienne Bamako.