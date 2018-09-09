Atlasinfo.fr: l'essentiel de l'actualité de la France et du Maghreb
Rubriques
Atlasinfo.fr Atlasinfo.fr
Contact Newsletter Vidéos Décryptages fil direct Soumettre article
atlasinfo.fr
 
France Maghreb International AtlasEco Société Culture & Médias Religion Environnement Sport Evasions




Eliminatoires CAN 2019: Maroc-Malawi (Fiche technique)


Dimanche 9 Septembre 2018 modifié le Dimanche 9 Septembre 2018 - 00:44




Eliminatoires CAN 2019: Maroc-Malawi (Fiche technique)
Autres articles
Voici la fiche technique du match Maroc-Malawai (3-0) disputé samedi au complexe sportif Mohammed V pour le compte de la 2-ème journée des qualifications de la CAN Cameroun 2019, groupe II.

-Stade : Complexe sportif Mohammed V

-Pelouse : excellente

-Éclairage: bon.

--- Arbitre: Jean-Jacques Ngambo (RDC), Olivier Safari Kabene (RDC) et Behre Tesfagiorghis (ERI)

Buts :

Maroc : Ziyach (3è), En-Nesyri (42è, 78è)

- Avertissements

Maroc: Néant Malawi: Mhango (64è)

-- Les deux sélections

Maroc : Yassine Bounou, Hakim Achraf, Ghanem Saiss, Ziyach Hakim, Karim El Ahmadi (c), Younes Belhanda, Fayçal Fajr (Ayoub El Kaabi, 79è), Youssef Ait Bennasser (Nayef Aguerd, 84è), Noureddine Amrabat, Nabil Dirar (Noussair Mazraoui,72è) et Youssef En-Nesyri.

Entraîneur : Hervé Renard (FRA).

Malawi : Charles Swini, Stanley Sanudi, Precious Mavuto Sambani, Chembezi Denis, Alfred Jnr Manyozo, Richard Mbulu (Atusaye Nyondo, 69è), Gerald Phiri (Chiukepo Pulli Msowwoya, 86è), Gabadinho Hellings Mhango, Limbikani Mzaya (c), Frank Banda (Jabulani Ali Linje, 76è) et John Banda.

Entraineur : Ronny Van Geneugden.
Dimanche 9 Septembre 2018 - 00:57

Avec MAP




Nouveau commentaire :
Twitter

DECRYPTAGE

Décryptages

Le Drian au Maroc, déminer et défricher

Le Drian au Maroc, déminer et défricher
par Mustapha Tossa Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée, rarement une visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian à un pays étranger suscite un énorme...

Au Maroc, le retour du service militaire peine à mobiliser les partis

Au Maroc, les responsables politiques se préparent à une rentrée politique mouvementée

Quand la justice française juge la liberté de presse au Maroc

FIL DIRECT...

Eliminatoires CAN 2019: Maroc-Malawi (Fiche technique)

CAN-2019-Eliminatoires: Le Maroc l'emporte face au Malawi (3-0)

Cinéma: Deauville couronne un pamphlet contre la "virilité à la John Wayne"

France: hommage aux soldats marocains tombés lors de la Première bataille de La Marne

Une marche du mouvement d'opposition "Mouatana" empêchée par la police algérienne à Constantine

Des milliers de personnes rassemblées à Paris pour le climat

Maradona félicite le nouveau président du Mexique, Lopez Obrador

Venezuela: des responsables américains ont évoqué un coup avec des militaires rebelles (NYT)

VIDEOS
CHRONIQUE

CHRONIQUE

Mohammed Khair Eddine, le poète médusé

Mohammed Khair Eddine, le poète médusé
Mohammed Khair Eddine, foudroyé en pleine force de l'âge, traverse la littérature comme une étoile filante, emportant, dans son auto-consumation flamboyante, ses révoltes...

Yasmina Challali, étoile du Sud de la haute couture

Driss Chraïbi, un esprit libre et libertaire

Le rôle des journaux 8 Mars et Nissa dans le développement de la pensée féministe maghrébine des années 1980-90

© TOUS DROITS RÉSERVÉS - ATLASINFO - 2016
Plan du site | RSS Syndication | Tags