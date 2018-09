Eliminatoires CAN 2019: Maroc-Malawi (Fiche technique)

Voici la fiche technique du match Maroc-Malawai (3-0) disputé samedi au complexe sportif Mohammed V pour le compte de la 2-ème journée des qualifications de la CAN Cameroun 2019, groupe II.



-Stade : Complexe sportif Mohammed V



-Pelouse : excellente



-Éclairage: bon.



--- Arbitre: Jean-Jacques Ngambo (RDC), Olivier Safari Kabene (RDC) et Behre Tesfagiorghis (ERI)



Buts :



Maroc : Ziyach (3è), En-Nesyri (42è, 78è)



- Avertissements



Maroc: Néant Malawi: Mhango (64è)



-- Les deux sélections



Maroc : Yassine Bounou, Hakim Achraf, Ghanem Saiss, Ziyach Hakim, Karim El Ahmadi (c), Younes Belhanda, Fayçal Fajr (Ayoub El Kaabi, 79è), Youssef Ait Bennasser (Nayef Aguerd, 84è), Noureddine Amrabat, Nabil Dirar (Noussair Mazraoui,72è) et Youssef En-Nesyri.



Entraîneur : Hervé Renard (FRA).



Malawi : Charles Swini, Stanley Sanudi, Precious Mavuto Sambani, Chembezi Denis, Alfred Jnr Manyozo, Richard Mbulu (Atusaye Nyondo, 69è), Gerald Phiri (Chiukepo Pulli Msowwoya, 86è), Gabadinho Hellings Mhango, Limbikani Mzaya (c), Frank Banda (Jabulani Ali Linje, 76è) et John Banda.



Entraineur : Ronny Van Geneugden.