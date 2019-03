Éliminatoires CAN-2019: Déjà qualifié, le Maroc fait match nul chez le Malawi (0-0)

La sélection marocaine de football a fait match nul (0-0) face au Malawi, vendredi en match de la 6ème et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019), disputé au Kamuzu Stadium à Blantyre.



Qualifiés dès la 5è journée après leur victoire à domicile face au Cameroun (2-0), les Lions de l’Atlas finissent les éliminatoires en tête du groupe B avec un total de 11 points (3 victoires, 2 nuls et 1 défaite). Ils devancent de trois unités le Cameroun qui affronte les Comores samedi pour le compte de la même journée. La 32e édition de la CAN, la première à avoir lieu en été, se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochains et réunira 24 sélections nationales.