Éliminatoires CAN-2019 (5è j): Le Maroc dompte le Cameroun (2-0) et s'adjuge les commandes du Groupe B

Le Maroc s’est imposé par 2 buts à 0 face au Cameroun, vendredi soir au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, en match de la 5è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, arrachant par là même les commandes du Groupe B.



Un doublé du maestro Hakim Ziyech (54è sur pénalty et 66è) a permis aux Lions de l’Atlas de réaliser leur première victoire en match officiel face à leurs homologues indomptables.



Avec un total de 10 points, le Maroc devance de deux unités son adversaire du soir et de six le Malawi (3è), qui affrontera samedi les Comores (2 pts, 4è) pour le compte de la même journée.