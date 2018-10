Elections locales en Pologne: premier test pour les conservateurs depuis 2015

Les Polonais votent dimanche au premier tour des municipales et régionales, un scrutin qui permettra de jauger les chances des conservateurs au pouvoir de remporter à nouveau les législatives dans un an.



"De toute évidence c'est un test avant les européennes (fin mai) et les législatives. Un test pour les principaux partis qui se jouera dans les grandes villes et au niveau des conseils régionaux", dit à l'AFP un politologue de l'Académie polonaise des sciences Stanislaw Mocek.



Surfant sur la bonne conjoncture et sa généreuse politique sociale, le parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, au pouvoir depuis 2015, pourrait progresser dans les conseils régionaux, sans nécessairement y obtenir la majorité.