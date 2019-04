Élections législatives Inde: début du vote pour la quatrième phase du scrutin

Les premières ouvertures de bureaux de vote ont eu lieu à 07H00 locales. La quatrième phase de ce scrutin se déroule dans 9 États et Territoires de l'Inde. Près de 128 millions d'électeurs sur les 900 que compte le géant d'Asie du Sud sont appelés à choisir leurs députés dans 72 circonscriptions lors de cette étape.



Les élections générales se déroulent en sept phases, du 11 avril au 19 mai, les régions votant à tour de rôle. Le dépouillement des votes sera effectué le 23 mai.



La première étape de ce scrutin s'est déroulée le 11 avril, la deuxième le 18 avril et la troisième le 23 avril. Le Premier ministre sortant Narendra Modi, du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), brigue un deuxième mandat pour conduire ce pays de près de 1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé au monde.



Ces élections législatives, qui devraient désigner pour les cinq prochaines années les 543 députés de la Lok Sabha, chambre basse du Parlement indien, permettront également la formation du nouveau gouvernement du géant de l'Asie du sud. M. Modi, dont le parti de droite avait remporté une victoire écrasante aux législatives en 2014, reste le principal candidat face à son rival de l'opposition Rahul Gandhi, du parti du Congrès (centre gauche).



Le BJP et le Congrès sont les deux principales formations politiques parmi les centaines de partis que compte le pays.