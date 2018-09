Elections en Mauritanie: large avance du parti au pouvoir (commission électorale)

Le parti au pouvoir en Mauritanie est largement en tête des élections législatives, régionales et locales du 1er septembre, loin devant les islamistes arrivés en deuxième position, a appris l'AFP dimanche auprès de la Commission électorale.



Sur 157 sièges de députés en jeu, le parti au pouvoir en "a eu 67" contre 14 pour le parti islamiste. Il a déjà emporté quatre conseils régionaux sur les 13 du pays et 104 communes sur 219, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la Commission électorale, Moustapha Sidel Moktar. Un second tour est prévu le 15 septembre.