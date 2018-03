Élection du premier secrétaire du PS: pour Le Foll, sa "notoriété" est un "atout"

L'ancien ministre Stéphane Le Foll, candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, a jugé mercredi que sa "notoriété" était "un atout", tout en soulignant que nombre d'élus et militants ne souhaitaient pas son élection.



"La notoriété, ce n'est pas une prime, c'est aussi un atout. Pour faire de la politique, il faut être en capacité d'être entendu. Si personne ne vous connaît, vous ne risquez pas d'être entendu", a-t-il dit sur France 2.



Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du parti débattent ce mercredi soir sur LCI et RTL.



Étant donné "la situation dans laquelle le PS est" aujourd'hui, l'ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement sous le quinquennat Hollande a jugé que "cet atout de la notoriété" et son "expérience" pouvaient permettre de "porter et incarner un parti".



Selon un sondage Harris Interactive pour Le Figaro-LCI-RTL, 38 % des sympathisants socialistes le considèrent comme le "meilleur premier secrétaire" pour le parti. Toutefois "je sais que c'est les militants qui votent" et que "beaucoup d'élus ne veulent pas que je sois premier secrétaire", a-t-il remarqué.



Assurant ne pas être le candidat "du passé" mais celui "de l'avenir", l'ancien ministre a affirmé toutefois n'avoir "pas été cinq ans ministre pour renier ce qu'(il a) fait". "C'est pas moi qui dirai un mot pour renier ce que j'ai fait parce que j'ai assumé des responsabilités, j'ai été loyal", a souligné l'ex-porte-parole du gouvernement.



Le sondage Harris Interactive, réalisé les 5 et 6 mars auprès de 1.598 personnes de plus de 18 ans selon la méthode des quotas, montre que 80 % des Français ne se prononcent pas lorsqu'on les interroge pour savoir qui des quatre serait le meilleur. Parmi les 20 restants, 14 % choisissent Stéphane Le Foll, 3 % Olivier Faure, 2 % Emmanuel Maurel et 1 % Luc Carvounas.



Parmi les sympathisants du PS, 52 % ne se prononcent pas faute de connaître suffisamment les candidats, mais parmi les 48 % restants, 38 % citent Stéphane Le Foll, loin devant Olivier Faure (5 %), Emmanuel Maurel (4 %) et Luc Carvounas (1 %).



Avec afp