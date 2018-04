Election du Maroc à la présidence de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics

L'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) a été élue à l’unanimité, Président de l’Association Mondiale des Services Publics d’Emploi (AMSEP) pour un mandat de trois ans (2018-2021) lors de l’Assemblée Générale de l’association, tenue mercredi, a Marrakech.



L’ANAPEC succède ainsi au service public d’emploi turque "İŞKUR" qui a occupé le même poste de 2015 à 2018.



Cet exploit vient couronner un long parcours où l’ANAPEC a joué un rôle prépondérant et actif au sein de l’Association Mondiale, notamment en tant que Vice-Président pour la région Moyen Orient et Pays Arabe.



En tant que Président, l’ANAPEC sera en charge d’exécuter les décisions prises par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration, accompagnée des Vice-présidents régionaux et le Secrétariat Exécutif.



Fondée en 1982, l’AMSEP est un réseau de 85 Services d’Emploi Publics dont l’objectif est d’encourage l'échange des bonnes pratiques entre les acteurs du marché de l'emploi. L’Association réunit les compétences de plus d’un million de collaborateurs intervenants dans toutes les régions du monde sur des marchés d’emploi très différents.



A rappeler que l’AMSEP commémore son 30è anniversaire cette année en organisant son 11è Congrès Mondial à Marrakech les 19 et 20 avril.