Election d'un nouveau président de l’Union pour la République, parti au pouvoir en Mauritanie

M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a été élu samedi nouveau président de l’Union pour la République (UPR), au pouvoir en Mauritanie.



M. Mohamed Ould Taleb Amar, qui occupe le poste de de directeur de la société mauritanienne des eaux, a été élu lors du deuxième Congrès ordinaire du parti en remplacement de Mohamed Sayedna Ali Ould Mohamed Khouna.



Le congrès qui se tient en présence de plus de 2200 délégués venus de toutes les régions du pays, a adopté plusieurs feuilles de route d'ordre économique et sociale pour les prochaines années, qui seront entérinées ce dimanche par les membres du bureau exécutif de l’URP.



Les congressistes ont également procédé à l’évaluation de l’action du parti et du bilan des années passées.



L’Union pour la république a été créée en 2009 par l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui a cédé le pouvoir l'été dernier au terme de deux mandats présidentiels, permettant la première transition entre deux présidents élus en Mauritanie.