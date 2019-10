El Ouafi réitère l'engagement total du Maroc à concrétiser le projet de l’Académie islamique pour l’environnement et le développement durable

La secrétaire d'État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, a réitéré mercredi à Rabat l’engagement total du Maroc à concrétiser dans les meilleurs délais le projet de l’Académie islamique pour l’environnement et le développement durable.



Présentant un rapport lors de la deuxième séance de la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement, Mme El Ouafi a assuré que le Royaume a mobilisé l’ensemble des moyens et outils de travail nécessaires pour faire aboutir ce projet et permettre à la future d’asseoir son leadership en matière de développement durable.



Une série d'études a été réalisée sur les volets institutionnel et juridique du projet, dont le modèle organisationnel, les attributions, le statut juridique, le budget de construction et de fonctionnement et le plan communication, a-t-elle précisé dans ce rapport approuvé à l’unanimité.



Ces études se trouvent en phase finale, a-t-elle souligné, ajoutant que des réunions de concertation seront tenues en coordination avec l’ISESCO, afin d’entériner les scénarios possibles.



Par ailleurs, la responsable a indiqué que dans le but d’assurer à la future académie la valeur et le rayonnement qu’elle mérite, le débat a été engagé au sujet des démarches à entreprendre afin de la doter du statut d’institution relevant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).



L’Académie islamique pour l’environnement et le développement durable, dont la création a été proposée par le Roi Mohammed VI dans son message aux participants à la 3ème conférence islamique des ministres de l'environnement, tenue en octobre 2008 à Rabat, vise à rehausser la prise en compte de la dimension écologique et du développement durable par les pays membres de l’ISESCO et à promouvoir la recherche scientifique de manière à apporter des solutions innovantes en la matière et à renforcer la culture islamique dans les domaines de l’environnement et de développement durable.



Au cours de la première séance de la conférence, il a été procédé à l’examen de plusieurs rapports et projets de documents, concernant notamment les efforts de l’ISESCO en matière d’environnement et de développement durable ainsi que du projet de création d’une commission conjointe de l’OCI pour le développement durable.



La séance d’ouverture a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la conférence, dont lecture a été donnée par le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laarej.