El Otmani s’entretient à Sotchi avec le ministre russe de l’Agriculture

Le chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, s'est entretenu mercredi à Sotchi avec le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, des moyens de promouvoir les relations entre le Maroc et la Russie.



Lors de cet entretien qui intervient dans le cadre de la participation de la délégation marocaine au Sommet "Russie-Afrique" présidée par M. El Otmani, le chef du gouvernement a souligné la profondeur des relations historiques liant les deux pays, rappelant dans ce sens la visite du Roi Mohammed VI en Russie en mars 2016, qui a insufflé une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.



M. El Otmani a, par ailleurs, salué le rapprochement des positions des deux pays sur plusieurs questions internationales et la position positive de la Russie à l’égard de l’intégrité territoriale du Royaume, relève la même source.



Le chef du gouvernement a également exprimé l’engagement du Maroc à renforcer ses relations avec la Russie dans divers domaines notamment dans les secteurs économique et agricole, soulignant la place particulière du Royaume en Afrique et les nombreuses opportunités de diversifier et d’élargir le partenariat avec la Russie.



Pour sa part, le ministre russe a salué les relations privilégiées entre les deux pays, soulignant que la 8ème réunion de la commission mixte Maroco-Russe se tiendra très prochainement.



M. Patrushev a, par ailleurs, relevé que le Maroc constitue une porte d’entrée vers l’Afrique, rappelant que les échanges agricoles entre les deux pays ont enregistré une hausse de 10 pc, tout en réitérant la volonté de la Russie de développer et de diversifier davantage ses relations avec le Maroc, selon la même source.



Cet entretien s'est déroulé en présence notamment du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli, et de l’ambassadeur du Maroc en Russie, M. Lotfi Bouchaara.