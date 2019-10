El Otmani représente le Roi Mohammed VI au 1er Sommet Russie-Afrique à Sotchi

Le chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, représente le Roi Mohammed VI au 1er sommet Russie-Afrique, dont les travaux se sont ouverts, jeudi à Sotchi, sous la coprésidence du président de la Russie, M. Vladimir Poutine, et du président égyptien, président en exercice de l'Union africaine, M. Abdel Fattah Al-Sissi.



A cette occasion, M. El Otmani a exprimé sa fierté de représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, aux travaux de ce premier Sommet organisé entre la Russie et les pays africains, transmettant les marques de respect et d’estime de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président russe Vladimir Poutine, et l’appui de Sa Majesté le Roi à cette initiative qui constitue la parfaite illustration de l’importance dont jouit le continent auprès de la Russie et qui traduit la volonté de ce pays de hisser ses partenariats avec les pays africains aux niveaux des aspirations communes.



M. El Otmani a saisi cette occasion pour souligner les bonnes relations qu’entretiennent le Maroc et la Russie, qui ont connu une forte impulsion grâce à la visite historique du Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, en Russie en 2016, sanctionnée par la mise en place du partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, qui a permis de développer les échanges bilatéraux dans les domaines de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’énergie.



La délégation marocaine participant au sommet Russie-Afrique comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Mohcine Jazouli, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Russie, M. Lotfi Bouchaara, et l’ambassadeur Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal.