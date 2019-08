El Otmani réitère la détermination du Maroc à coopérer avec l'UNESCO pour avancer dans plusieurs domaines

Lors d’un entretien avec la Directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat, Golda El Khoury, le chef du gouvernement a exprimé la disposition du Royaume à collaborer avec l’organisation onusienne en vue de réaliser des progrès dans ses domaines de compétence et qui constituent des priorités de l’action gouvernementale dont l’éducation, la culture, l’enseignement et la jeunesse, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.



Pour sa part, Mme El khoury s’est félicitée de la coopération du Maroc pour réussir les projets de l’UNESCO à travers une adhésion effective des départements gouvernementaux et des établissements concernés. Elle a en outre présenté au chef du gouvernement les principaux programmes et projets que l’Organisation compte lancer au Maroc, insistant sur l’importance du soutien du Royaume pour réussir et atteindre les objectifs de ces programmes.



Les deux parties ont convenu de conjuguer leurs efforts pour réaliser les objectifs communs au service des citoyens et pour renforcer la place du Royaume au sein de l’Organisation sur les plans régional et international, ajoute le communiqué.



A noter qu’outre le Maroc, le bureau de l’UNESCO à Rabat couvre la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie et la Libye.