El Otmani réitère la considération du Maroc au Bahreïn pour sa position constante en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume

De son côté, Mme bint Abdullah Zainal a salué les positions du Maroc en faveur des intérêts supérieurs du royaume du Bahreïn, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, ajoutant que la responsable bahreïnie s’est également félicitée de la dynamique qui caractérise la femme marocaine et sa contribution efficace au développement socio-économique de son pays et sa capacité à relever les différents défis.



Cette rencontre, marquée par la présence notamment de l’ambassadeur du Bahreïn à Rabat, a été l’occasion de mettre une fois de plus l’accent sur la qualité des liens fraternels entre les deux pays, qui puisent leur force des relations de fraternité entre les deux Souverains, ainsi que sur le niveau particulier de coopération et de convergence de leurs points de vue au sujet de nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun et leur concertation continue dans les foras internationaux.



Les deux parties se sont par ailleurs montrées ambitieuses pour l’élargissement de la coopération bilatérale, pour une mise en œuvre exemplaire des nombreuses conventions de coopération conclues et pour la promotion de partenariats fructueux entre les acteurs économiques des deux pays.



Mme bint Abdullah Zainal effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation composée de représentants bahreïnis, et ce dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et leurs institutions législatives.