El Otmani reçu en audience par le nouveau président du Panama

Le nouveau président du Panama, Laurentino Nito Cortizo, a reçu, lundi à Panama City, le Chef du gouvernement marocain, Saad Dine El Otmani.



Cette audience s'est déroulée à l'issue de la cérémonie d'investiture du nouveau président panaméen durant laquelle M. El Otmani a représenté le Roi Mohammed VI.



"La rencontre avec M. Cortizo a été amicale. J'ai transmis les salutations et les félicitations du Roi au nouveau président et au peuple panaméens", a déclaré le chef du gouvernement à la presse, à l'issue de cette réception tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume au Panama, Mme Oumama Aouad.



M. El Otmani a également indiqué avoir exprimé à M. Cortizo la détermination du Maroc à développer et à diversifier les relations bilatérales dans différents domaines, ajoutant que cette rencontre a de même porté sur "les relations politiques ainsi que sur la question du Sahara marocain".



Le nouveau président du Panama a fait part de sa volonté de développer ces relations au service des intérêts des deux peuples et des deux pays.