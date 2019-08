El Otmani, chargé par le Roi d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau Président mauritanien

A son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, M. El Otmani a été accueilli par une délégation ministérielle mauritanienne conduite par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir.



Dans une déclaration à la presse à son arrivée, le chef du gouvernement s’est dit "très heureux d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien".



"Nous tenons à féliciter les frères en Mauritanie pour la phase politique qu'ils ont traversés et qui a permis au pays de jouir de la stabilité et de la sécurité qui sont nécessaires pour le développement", a-t-il dit.



"Le Maroc est soucieux de renforcer davantage ses relations excellentes et historiques avec la Mauritanie que nous nous attachons à les diversifier à l'avenir", a-t-il souligné.



M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait été élu président de la République de Mauritanie après avoir obtenu une majorité de 52% des voix au premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin dernier.