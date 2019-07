El Otmani au journal "La Estrella" : "Le Maroc entend renforcer ses relations avec le Panama"

M. El Otmani a souligné que le Royaume s'attache à renforcer cette coopération bilatérale notamment dans les domaines économique, touristique, industriel, des énergies renouvelables, maritime et de sécurité.



Le chef du gouvernement, qui a représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Panama, Laurentino Nito Cortizo, a relevé que le Maroc et le Panama partagent plusieurs intérêts communs dans ces différents domaines, pouvant constituer une base pour promouvoir leur coopération. Il a, à cet égard, relevé que les deux pays disposent des atouts nécessaires pour favoriser la coopération dans les domaines portuaire et du commerce maritime, eu égard à leur potentiel en termes d'infrastructures portuaires, citant le port Tanger-Med, le plus grand d'Afrique et dans la zone méditerranéenne, et le canal du Panama, qui accapare 6 % du commerce maritime international.



Le grand tirage panaméen, qui cite M. El Otmani, a souligné qu'au vu de l'importance accordée par le nouveau président du Panama au secteur agricole, le Maroc, grand exportateur des phosphates et d'engrais, est disposé à partager son expérience dans ce domaine avec le Panama.



Compte tenu de sa position stratégique au carrefour de l'Afrique et de l'Europe et de sa politique d'ouverture, le Royaume a pu mettre à profit ces atouts pour réaliser un saut qualitatif dans les secteurs agricole, touristique et industriel, souligne le journal "La Estrella", relevant que le Maroc ambitionne de servir de passerelle entre l'Afrique et l'Amérique Latine.



Le quotidien a, aussi, évoqué la rencontre entre M. El Otmani et le président panaméen Cortizo, rappelant qu'elle a été l'occasion pour le Chef du gouvernement de transmettre à M. Cortizo les félicitations du Roi pour cette phase politique importante pour le Panama et de lui exprimer la détermination du Maroc à promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines. Pour ce qui est de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. El Otmani a affirmé que le Maroc est pleinement engagé dans le processus politique en cours sous l'égide des Nations Unies en vue d'une solution politique, durable et consensuelle au différend régional autour du Sahara, sur la base du plan marocain d'autonomie. Ce plan, qualifié de sérieux et crédible par le Conseil de Sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007, a reçu l'appui des grandes puissances internationales, a-t-il insisté.