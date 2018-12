El Otmani à Nouakchott pour la Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel

Sur ordres du Roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani conduira la délégation marocaine devant prendre part aux travaux de la Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel, qui se tiendront les 5 et 6 décembre à Nouakchott, la capitale mauritanienne, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.



La conférence, à laquelle participent plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des représentants des bailleurs de fonds, vise à mobiliser les fonds nécessaires pour le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, selon la même source.