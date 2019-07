El Othmani au Panama pour représenter le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau président

Le Chef du gouvernement marocain, Saâd Dine El Otmani, est arrivé, dimanche soir à Panama City, pour représenter le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Panama, Laurentino Cortizo, qui se déroule lundi. M. El Otmani a été reçu à l'aéroport international Tocumen par le vice-ministre panaméen des Affaires étrangères, Luis Miguel Hincapié.



"Sur ordre de SM le Roi, je participe à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Panama, M. Laurentino Cortizo", a déclaré à la presse M. El Othmani, exprimant ses félicitations en cette occasion au peuple et au nouveau président panaméens.



Le Chef du gouvernement a ajouté que la participation du Maroc à cette cérémonie témoigne de la ferme volonté du Royaume de conférer un nouvel élan aux relations bilatérales en vue d'englober de nouvelles dimensions, économique, commerciale et culturelle, et d'enclencher un dialogue politique régulier tout en veillant à établir un partenariat stratégique au service des deux pays et de leurs grandes causes.



Compte tenu de sa position distinguée dans la région et au niveau du continent africain, le Royaume du Maroc est un partenaire exemplaire pour la République du Panama au niveau international, a relevé M. El Otmani.



"Nous allons œuvrer pour que nos relations bilatérales à l'avenir soient fortes, diversifiées et mutuellement bénéfiques", a-t-il déclaré, soulignant le rôle important du Panama en Amérique centrale et dans le contient américain en général, ainsi que le rôle que le Maroc peut jouer en tant que porte d'entrée du continent africain.



Le social démocrate Laurentino Cortizo, du Parti Révolutionnaire démocratique, a été élu en mai dernier président du Panama, dès le premier tour, en remportant 33,35 % des voix.