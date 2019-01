El Malki souligne l'importance de créer un pôle de coopération tripartite Maroc-Belgique-Afrique pour le développement du continent africain

Lors d'une entrevue avec le ministre flamand de la culture, des médias, de la jeunesse et de Bruxelles, Sven Gatz, M. El Malki s'est félicité des relations bilatérales entre le Maroc et la Belgique, notant que ces relations ont connu une nouvelle dynamique au cours de l'année 2018, notamment après la visite de la Princesse Astrid au Royaume, à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires, indique un communiqué de la Chambre des représentants



La Belgique est un pays distingué au niveau institutionnel, a-t-il indiqué, mettant en avant sa défense des identités et du multiculturalisme, ainsi que la forte présence de la communauté marocaine résidant en Belgique, étant la deuxième communauté étrangère établie dans ce pays.



Le président de la Chambre des représentants a expliqué que le Royaume oeuvre à activer le système de régionalisation avancée, tirant profit de l'expérience et de l'expertise de la Belgique dans le domaine.



Il s'est également arrêté sur les relations maroco-européennes, réaffirmant l'attachement du Maroc à l'Union européenne "en tant qu'espace économique, qui doit être renforcé".



A cette occasion, il a informé le responsable belge des derniers développements de la cause de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que le Maroc tend à parvenir, sous l'égide des Nations unies, à une solution politique mutuellement acceptable.



Il a également rappelé l'initiative du Roi Mohammed VI visant à mettre en place un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation entre le Maroc et l'Algérie, afin de surmonter les obstacles entravant la consolidation des relations entre les deux pays et la construction d'un espace commun maghrébin.



De son côté, M. Gatz a indiqué que sa visite au Maroc a pour objectif principal d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Belgique et le Maroc dans le domaine culturel.



Il a, mis en avant, la dynamique des relations de partenariat entre le Maroc et la région flamande en Belgique, soulignant le rôle de la Maison culturelle marocaine "Darna" à Bruxelles, qui constitue un espace pour les échanges culturels.