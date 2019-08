El Malki s’entretient à Bangkok avec les présidents du parlement et du Sénat de la Thaïlande

Les entretiens, tenus en marge de la participation de M. El Malki en tant qu’invité d’honneur de la 40 e assemblée générale de l’AIPA, ont porté sur la coopération parlementaire, les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines, ainsi que sur la demande du Maroc d’obtenir le statut d’observateur auprès de l’AIPA.



Au siège de l’Assemblée Nationale, M. El Malki, qui était accompagné par l’ambassadeur du Maroc à Bangkok, M. Abdelilah El Housni, a été reçu par son homologue thaïlandais, Chuan Leekpai. Les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations entre les deux pays dont les grandes similitudes politiques et économiques plaident en faveur d’une coopération entreprenante et multiforme.



A cette occasion, M. El Malki a tenu à féliciter son homologue pour les deux évènements marquants de cette année en Thaïlande : la célébration du couronnement du Roi RamaX et la réussite des élections générales qui ont abouti à la formation d’un nouveau gouvernement.



Il a également affirmé la détermination du parlement marocain de mettre à contribution la diplomatie parlementaire afin d’institutionnaliser et de mener un dialogue continu avec les pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), auprès de laquelle le Maroc a déposé sa candidature pour le Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel (SDP).



M. El Malki a aussi passé en revue les opportunités de la coopération économique à la faveur de la position stratégique des deux Royaumes sur l’ASIE et l’Afrique.



Les deux parties ont également évoqué l’appui de la Thaïlande, qui assure la présidence tournante de l’ASEAN et de l’AIPA, à la candidature du Maroc à ces statuts privilégiés auprès de ces deux instances régionales. Elles ont aussi convenu que les similitudes politiques et économiques entre les deux pays ouvrent la voie à une coopération bilatérale fructueuse et une solidarité agissante.



Lors de son entrevue avec le président du sénat, Pornpetch Wichitcholchi, M. El Malki a présenté l’intérêt de la demande du Royaume d’un Statut d’observateur auprès de l’AIPA, estimant que le Maroc est à même de jouer un rôle de relais de la coopération parlementaire à l’international, compte tenu de sa forte implication dans plusieurs instances régionales interparlementaires, notamment en Afrique, dans le pourtour méditerranéen et en Amérique du Sud.



"Nous avons les mêmes défis, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la migration, la sécurité et la promotion de la paix", a-t-il relevé, estimant qu’une coopération étroite entre les institutions législatives est à même de permettre une plateforme de réflexion commune sur les sujets d’intérêt commun.



Lors de la séance plénière inaugurale de cette assemblée, M. El Malki a présenté officiellement la demande du Maroc pour obtenir le statut d’observateur auprès de l’AIPA.



Créée en 1967, l'ASEAN regroupe l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Elle est le 5e bloc économique mondial, derrière l'Union européenne, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Ce groupement régional représente 9% de la population mondiale, soit près de 650 millions d'habitants.



L'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) a été créée en 1977. Elle compte dix pays membres permanents et 12 pays observateurs.