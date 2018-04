El Khalfi à la BBC : "Le Maroc fera face avec fermeté à toute tentative du polisario de modifier le statut de la zone tampon"

M. El Khalfi a fait savoir que le Maroc a relevé des violations flagrantes du cessez-le-feu et des résolutions des Nations unies par les séparatistes, notant que le rapport présenté cette semaine par le Secrétaire Général de l'ONU Antonio Guterres au Conseil de Sécurité, appelle le polisario à se retirer de la zone tampon.



Le Maroc, a-t-il expliqué, a également présenté lors d'une rencontre avec M. Gueterres des photos satellites et des données sur la construction par le polisario dans la zone tampon d'installations militaires et lui a fait part de déclarations officielles émanant des séparatistes faisant état de leur intention de transférer dans la zone tampon le soi-disant "ministère de la défense" de la fantomatique république.



Ces provocations et incursions constituent une violation flagrante du cessez-le feu et des résolutions onusiennes, a insisté le ministre, rappelant que cette zone était sous responsabilité marocaine en 1991 et que c'est le Royaume du Maroc qui en avait confié la gestion aux nations unies dans l'objectif d'assurer le succès du processus de règlement et d'atténuer la tension qui prévalait alors.



Le ministre a rappelé que des tentatives d'incursion dans cette zone par les séparatistes avaient été enregistrées à l'époque et que le Maroc en avait informé les Nations Unies, les appelant à assumer leur responsabilité face à ces actes de provocation et qu'à défaut il empercherait l'accès du polisario à cette zone. Il a également rappelé que le polisario avait essuyé une fin de non recevoir en 1995 après qu'il ait demandé d'accéder à la zone tampon et qu'un nouveau refus lui avait été signifié en 2000 lorsqu'il avait fait part de sa volonté d'installer les populations des camps de Tindouf dans la zone située à l'Est du mur de défense. Ce fut le cas également l’année dernière dans la zone de Guergarate quand le secrétaire général de l’ONU a relevé la question dans son rapport, après quoi les séparatistes se sont retirés vaincus, a rappelé M. El Khalfi.



Le ministre n’as pas manqué d’évoquer dans ce contexte l’élan de mobilisation nationale derrière le Roi Mohammed VI, rejetant cette intrusion, notant que le Maroc a appelé l’ONU à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à ces agissements et qu'à défaut le Royaume le fera lui-même.



Le ministre a tenu à préciser qu'il "n'y a pas de zones sous le contrôle du polisario", expliquant que les zones situées à l'est du mur sont sous la responsabilité des Nations Unies. Ces zones ont été transférées à l'ONU par le Maroc en 1991, a-t-il ajouté. "Nous sommes aujourd'hui face à une escalade dangereuse, ce qui nous a poussé à porter la responsabilité à l'ONU pour qu'une telle situation ne se reproduise plus", a souligné M. El Khalfi.



Et de préciser que c’est l'Algérie qui a créé le peuple chimérique et la pseudo république, notant que la question du Sahara marocain "n'est pas une question de décolonisation, puisque ces régions ont été décolonisées en 1975 suite à la Marche Verte".



Il s'agit d'une question de séparatisme qui vise le Royaume, comme cela a été révélé dans le rapport du Secrétaire général de février 2002 lorsqu’il a affirmé que l'Algérie et le polisario accueillent favorablement la partition du Sahara marocain, a-t-il rappelé, faisant savoir que l'Algérie a également imposé l’entité fantoche à l'Organisation de l'Unité Africaine en juillet 1982, puis elle a œuvré pour sa réadmission en 1984 après son expulsion et que l'Algérie soutient tous les mouvements et les associations pro-séparatistes.