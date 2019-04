Egypte: un attentat dans le Nord-Sinaï fait sept morts (Intérieur)

Quatre policiers et trois civils ont été tués mardi dans un attentat à la bombe perpétré par un jeune kamikaze dans le Nord-Sinaï, région du nord-est de l'Egypte où est implanté le groupe Etat islamique (EI), a annoncé le ministère de l'Intérieur.



"Un kamikaze d'environ 15 ans s'est fait exploser près des forces de sécurité, provoquant la mort de deux officiers, de deux policiers et de trois citoyens dont un enfant de six ans", a déclaré le ministère dans un communiqué.