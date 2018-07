Egypte: onze "takfiristes" tués par les forces de sécurité à Sinaï

Onze "takfiristes" ont été tués lors d'un échange de tirs avec des forces de sécurité égyptiennes à El-Arich, chef-lieu de la province du Sinaï Nord, a indiqué, mercredi, le ministère de l'Intérieur.



Les onze éléments ont été éliminés au cours d'une opération des forces de l'ordre contre un repaire de terroristes dans une maison abandonnée de la ville. Quatre fusils et deux engins explosifs ont été saisis lors de cette opération, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que les investigations ont révélé que les terroristes planifiaient d'attaquer des institutions de l'Etat et de commettre prochainement des actes de sabotage



Fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à son chef d'état-major et à son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule.



Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule, qui avait fait plus de 300 morts. Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Egypte, n'a pas été revendiqué.