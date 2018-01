Egypte: l'ex-Premier ministre Ahmed Chafiq ne sera pas candidat pour la présidentielle

L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Chafiq a fait savoir dimanche qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle, contrairement à ce qu'il avait annoncé fin novembre lorsqu'il se trouvait aux Emirats arabes unis.



"Mon absence pendant plus de cinq ans a sans doute mis une distance avec ma capacité à suivre de très près ce qui se passait dans notre pays en termes de développements et d'accomplissements en dépit des conditions difficiles", indique M. Chafiq dans un communiqué relayé par l'agence de presse MENA.



"Je vois que je ne serais pas la personne idéale pour diriger les affaires de l'Etat dans la période à venir. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2018", ajoute-t-il.



Ancien commandant de l'armée de l'air et ancien ministre de l'aviation, Ahmed Chafiq avait été candidat à l'élection présidentielle de 2012. Il avait annoncé le 29 novembre dernier, dans une vidéo depuis les Emirats arabes unis sa candidature, aux prochaines présidentielles.