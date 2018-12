Egypte: deux touristes vietnamiens tués dans une attaque près des pyramides

Le bus transportait quatorze touristes vietnamiens, a précisé le ministère dans un communiqué. L'attaque s'est produite en fin d'après-midi.



"Un engin artisanal a explosé lors du passage d'un bus transportant 14 touristes vietnamiens", a-t-il rapporté en faisant état de "deux morts et 10 blessés" parmi les touristes.



Le chauffeur et un employé d'une entreprise de tourisme ont également été blessés, selon lui.



Les forces de sécurité ont été dépêchées sur place, a poursuivi le ministère.



L'Egypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes, visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte.



La sécurité a été renforcée dans les sites touristiques en Egypte, à la suite de ces attaques.



Le 31 octobre 2015, le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué un attentat à la bombe ayant coûté la vie aux 224 occupants d'un avion russe transportant des touristes russes après son décollage de Charm el-Cheikh, station balnéaire située dans le sud du Sinaï.



Cette attaque a porté un coup dur au tourisme en Egypte, secteur clé de l'économie, déjà touché par l'instabilité politique depuis le soulèvement populaire de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak.



L'Egypte avait enregistré ces derniers mois un regain dans le secteur du tourisme, avec 8,2 millions de visiteurs en 2017, selon les chiffres officiels. Mais le pays est encore loin des 14,7 millions de touristes de 2010.