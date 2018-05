Egypte: deux soldats et huit extrémistes tués dans la péninsule du Sinaï

Deux soldats égyptiens et huit extrémistes ont été tués dans le cadre d'opérations militaires menées principalement dans la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Egypte, ont annoncé mardi les forces armées.



Huit extrémistes ont été éliminés dans des échanges de tirs, lors d'opérations des forces armées dans le centre et le nord du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué, ajoutant que deux soldats ont été tués et un officier et trois soldats ont été blessés.



Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois aux forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans le Sinaï, un délai depuis prolongé.



Les forces armées mènent depuis le 9 février une vaste opération de lutte contre l'extrémisme baptisée "Sinaï 2018".