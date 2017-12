Egypte: des pays arabes condamnent "l'attaque terroriste" contre une église au sud du Caire

Ainsi, Les Émirats Arabes Unis (EAU) ont exprimé leur "forte indignation" face à ces actes criminels et leur rejet constant de toutes les formes de violence et de terrorisme, en réitérant "leur soutien à la République d'Égypte sœur dans sa lutte contre ces crimes graves".



"Cet acte terroriste est contre les valeurs et principes humains et religieux", a indiqué le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans un communiqué.



De son côté, le Royaume d'Arabie Saoudite a condamné fermement "l'attaque terroriste", soulignant, par la voix d'une source officielle du ministère des Affaires étrangères, que le Royaume se tient aux côtés de l’Égypte dans sa lutte contre ces actes terroristes "odieux".



En Jordanie, le ministre d'État chargé de l'Information, Porte-parole du gouvernement, Mohamed El-Moumni, a dénoncé les actes terroristes ciblant des citoyens innocents, estimant que l'attaque contre l'Église est un "acte criminel et que les lieux de culte sont sacrés et ne doivent pas être pris pour cible sous n'importe quel prétexte", rapporte l'Agence de presse jordanienne (PETRA).



Dans un message de condoléances, le Roi Abdallah II de Jordanie a exprimé la solidarité de son pays avec l'Egypte, ajoutant que Amman soutient le Caire dans sa lutte contre le terrorisme.