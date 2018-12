Egypte: des ONG dénoncent des "représailles" après une visite onusienne

Après sa visite en Egypte du 24 septembre au 3 octobre, la rapporteure spéciale des Nations unies sur le logement convenable, Leilani Farha, s'est déclarée "choquée" par le traitement accordé à ses interlocuteurs.



Selon elle, ces personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires, d'expulsions d'appartement ou encore de démolitions de logements.



Dans un communiqué publié mercredi, les six organisations dont Human Right Watch et Amnesty International, demandent à l'ONU d'assurer "une réponse urgente et solide aux informations crédibles selon lesquelles les autorités égyptiennes ont attaqué des personnes qui ont été en contact avec la rapporteure spéciale de l'ONU sur le logement convenable".



Les ONG réclament notamment "une enquête indépendante de l'ONU sur les allégations de représailles commises dans le contexte de la visite" de Mme Farha.



Elles dénoncent la "situation terrible de la société civile en Egypte", ainsi qu'une "habitude systématique des autorités égyptiennes" consistant à attaquer toute personne fournissant "des informations à l'ONU sur les violations des droits de l'Homme".



Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président issu des Frères musulmans Mohamed Morsi, le président Abdel Fattah al-Sissi mène une répression féroce contre toute opposition à son régime, islamiste ou laïque.



Selon les ONG, une absence de réponse "ne fera qu'encourager des violations similaires à l'avenir et risquerait de saper l'accès et la crédibilité des experts de l'ONU et de l'ensemble du système des droits de l'Homme".



Dans une déclaration le 4 décembre, Mme Farha avait estimé que "l'Egypte n'a pas respecté les assurances qui (lui) avaient été données qu'aucune personne ne serait harcelée, intimidée ou soumise à des représailles pour m'avoir rencontrée, ou d'autres membres de ma délégation, et fourni des renseignements".



Selon les ONG, la visite de Mme Farha en Egypte était la première d'un expert de l'ONU sur les droits de l'Homme en "presque une décennie".