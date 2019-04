Egypte: découverte d'une tombe de la Ve dynastie à Saqqara

La tombe d'un prénommé "Khuwy", qui aurait été un noble durant la Ve dynastie (entre 2.500 et 2.300 avant J.-C.), a été découverte en mars dans la vaste nécropole de Saqqara, au sud de la capitale égyptienne, selon les autorités.



"La tombe en forme de L de Khuwy commence par un petit corridor qui descend vers une antichambre puis vers une chambre plus large avec des reliefs peints représentant le propriétaire de la tombe assis autour d'une table d'offrandes", a déclaré Mohamed Megahed, le chef de l'équipe d'excavation, cité dans un communiqué du ministère des Antiquités.



Les peintures ornementales de la tombe, composée principalement de briques de calcaire blanc, contiennent une résine verte spécifique et des huiles utilisées lors des enterrements, selon le ministère.



La même équipe a déjà découvert plusieurs tombes datant de la Ve dynastie et a récemment dévoilé une inscription sur une colonne de granite dédiée à la reine Setibhor, qui était probablement l'épouse du roi Djedkare Isesis, le huitième et avant-dernier souverain de cette dynastie.



Le ministre des Antiquités Khaled el-Enany s'est rendu samedi sur le site de la tombe avec des dizaines d'ambassadeurs et d'attachés culturels de plus de 20 pays.



Ces dernières années, les autorités ont considérablement renforcé leur communication autour des découvertes archéologiques mais le pays a souvent été accusé de négligence et d'un manque de rigueur scientifique.



Les sites archéologiques constituent pour l'Egypte un argument majeur face à la concurrence d'autres destinations touristiques.



L'instabilité politique et les attentats ont porté un coup dur au tourisme dans le pays depuis la révolution de 2011. Le secteur a toutefois connu une relative amélioration ces dernières années.