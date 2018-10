Egypte : début des exercices militaires conjoints russo-égyptiens

Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée égyptienne a indiqué que ces exercices connaissent la participation de près de 200 parachutistes des deux pays avec au programme la réalisation d'opérations portant sur la préparation au combat, la préparation et l'organisation des batailles et le déplacement vers les aéroports pour effectuer un atterrissage en coordination avec l'armée de l'air.



La formation comprend également un largage aérien pour éliminer des éléments extrémistes armés dans une zone résidentielle, le lancement de combats inhabituels pour couper les routes et les voies d'approvisionnement et empêcher l'évasion d'éléments infiltrés.



Les exercices ont pour objectifs l'échange d'expériences dans les domaines de la planification, de la gestion et du contrôle, la formation d'une force d'atterrissage commune en exploitant toutes les potentialités disponibles afin de s'acquitter de diverses missions, la formation technique, spéciale à la préparation à l'équipement en divers matériels de projection.



Les manœuvres visent à permettre le recours aux moyens les plus modernes pour la mise en œuvre de divers plans de débarquement pour l'armée de l'air, la sécurisation des zones de débarquement, le contrôle des forces lors des déplacements, l'accomplissement des missions planifiées et la confrontation avec célérité aux situations d'urgence lors de la gestion des opérations.



Plusieurs modèles d'avion des forces aériennes égyptiennes et russes prennent part aux manœuvres.