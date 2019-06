Égypte : 7 policiers tués et 4 éléments armés abattus dans une attaque dans le nord de Sinaï

Le ministère égyptien de l'intérieur a annoncé mercredi que six policiers et un officier ont été tués dans une attaque perpétrée par des éléments armés dont quatre ont été abattus, mardi soir, près d'Al-Arich, dans le nord de Sinaï.



"Un groupe d'éléments terroristes a attaqué mardi soir un centre de rassemblement de la police dans le sud-ouest d'Al-Arich", a indiqué le ministère égyptien dans un communiqué, faisant état de la mort de six policiers et d'un officier.



Quatre assaillants ont également été tués "lors des accrochages" qui ont suivi l'attaque, dont un par la ceinture d'explosif qu'il portait, a ajouté la même source, notant qu'une enquête a été ouverte par le parquet compétent.



L'armée égyptienne a lancé en février 2018 une vaste opération "antiterroriste" dans le Nord-Sinaï. Environ 650 terroristes présumés ont été tués, ainsi que près d'une cinquantaine de militaires égyptiens depuis le début de l'opération.