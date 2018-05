Egypte: 19 jihadistes tués dans le Sinaï lors d'une vaste opération militaire

Dix-neuf jihadistes ont été tués dans le Sinaï égyptien ces derniers jours, dans le cadre d'une vaste opération "antiterroristes" lancée en février, a indiqué l'armée égyptienne, jeudi. Lors d'une opération antijihadistes, baptisée "Sinaï 2018", lancée par l'armée depuis le 9 février, dix-neuf jihadistes ont été tués suite à des échanges de tirs avec les forces armées et de sécurité, dans le centre et le nord du Sinaï, selon un communiqué de l'armée.



Au total, environ 200 takfiris et au moins 33 soldats ont été tués depuis le lancement de cette opération, selon des chiffres officiels.



Le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans le Sinaï, un délai prolongé depuis.