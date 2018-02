Egypte: 15 "takfiristes" tués et 153 personnes arrêtées dans une vaste opération antiterroriste

Ce chiffre porte à 53 le nombre de "terroristes" abattus dans le nord et le centre du Sinaï égyptien et à 679 suspects appréhendés après cinq jours d'une vaste opération "antiterroriste" baptisée «Sinaï 2018» qui avait été lancée par l'armée égyptienne afin de "nettoyer" le Sinaï (nord-est), le Delta du Nil et le désert occidental frontalier de la Libye.



Le porte-parole des forces armées, Tamer el-Refaï avait indiqué mardi qu'un raid et un échange de tirs à Al-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï, ont abouti à "l'élimination d'une cellule terroriste très dangereuse composée de dix takfiristes".



D'après les communiqués publiés par l'armée, un total de 679 suspects, dont des étrangers, ont été arrêtés depuis le début de l'opération, le 9 février dernier.



Fin novembre, le chef de l'Etat égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï.



Cette injonction avait été lancée quelques jours après un attentat contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts. Cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire récente de l'Egypte, n'a pas été revendiquée.