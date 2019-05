Egypte : 13 islamistes condamnés à la peine de mort pour meurtres d'officiers des forces de sécurité

Ces personnes avaient été condamnées en décembre 2017 par un tribunal de Guizeh pour appartenance à Ajnad Misr ("soldats de l'Egypte"), un groupe officiellement lancé en janvier 2014 et auteur de nombreuses attaques ayant ciblé des militaires, des policiers et des magistrats au Caire.



La Cour a également confirmé les peines prononcés en décembre 2017 contre d'autres membres du groupe dont 17 à la prison à perpétuité, deux à 15 ans et sept à cinq ans. Cinq personnes avaient été acquittées.



Le parquet suprême de la sûreté de l'Etat les avaient accusés d'appartenance à un groupe illégal, de meurtre et tentative de meurtre ciblant notamment des membres de l'armée, de la police et du pouvoir judiciaire, ainsi que de menace à la sécurité et à la paix publiques et de planification du renversement du régime.