Egypte: 11 "terroristes" tués dans une intervention sécuritaire à El-Ariche

Onze "terroristes" ont été tués mardi lors d'une intervention sécuritaire à El-Ariche, au Nord-est de Sinaï, a annoncé le ministère égyptien de l'intérieur.



Cette opération a été menée sur la base d'informations fournies au ministère selon lesquelles des éléments terroristes "qui se concentraient dans l'une des fermes situées dans la zone de transit (département du poste de police d'El-Ariche), s'apprêtaient à perpétrer des actes terroristes criminels", a indiqué le ministère dans un communiqué.



"Les forces de sécurité ont échangé d'intenses coups de feu avec les éléments terroristes, tuant 11 individus qui étaient en possession de cinq fusils, de deux engins explosifs et d'une ceinture d'explosifs", souligne la même source.



Depuis février 2018, l'armée et la police égyptiennes mènent une vaste opération de lutte contre le terrorisme et traquent des groupes "jihadistes", particulièrement dans le nord du Sinaï, région ayant connu une activité intense de la part de groupes extrémistes et armés ces dernières années.