Égypte: 11 "terroristes" tués dans une intervention sécuritaire à El-Arich

Onze "terroristes" ont été tués suite au démantèlement d'une cellule terroriste dans la ville d'El-Arich au nord du Sinai, a annoncé, jeudi, le ministère de l'Intérieur égyptien. Cette intervention sécuritaire a été menée sur la base d'informations fournies au département de la sûreté nationale selon lesquelles des éléments terroristes, qui se concentrent dans un bâtiment à El-Arich, s’apprêtaient à perpétrer des actes terroristes dans plusieurs zones stratégiques et près des rassemblements des forces armées et de la police, indique le ministère dans un communiqué. Les forces de sécurité, qui ont ciblé la cellule, ont échangé des coups de feu avec ses éléments, tuant 11 individus qui étaient en possession d'armes à feu automatiques, d'une mitrailleuse, d'engins explosifs, de cartouches ainsi que de deux ceintures explosives, poursuit la même source.



Cette opération intervient deux jours après un attentant suicide perpétré par un kamikaze âgé de 15 ans près d'une unité sécuritaire qui effectuait un ratissage dans la ville de Cheikh Zouid (Nord du Sinai), faisant 7 morts, dont deux officiers de l'armée, et 26 blessés.