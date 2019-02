Effondrement d'un immeuble à Istanbul : Le bilan s'alourdit à 21 morts

Le bilan de l'effondrement mercredi dernier d'un immeuble d'habitation de huit étages à Istanbul s'élève à 21 morts et 14 blessés, selon un dernier chiffre fourni samedi par les autorités locales.



"Nous estimions qu'il y avait 35 personnes sous les décombres et nous avons retrouvé ces 35 personnes", a déclaré en soirée le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, lors d'une conférence de presse télévisée, faisant savoir que les opérations de recherches et de secours se poursuivent.



L'immeuble qui s'est effondré comptait 14 appartements et trois commerces, a précisé pour sa part le ministre de l'Environnement et de l'urbanisme, Murat Kurum, ajoutant que dix immeubles avaient été évacués dans les environs du sinistre.



Selon les médias turcs, les trois derniers étages de l'immeuble qui s'est effondré dans le quartier de Kartal, sur la rive asiatique d'Istanbul, avaient été construits sans autorisation, une pratique relativement courante dans cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, déplorent-ils.