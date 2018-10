Contre toute attente, il est apparu que le Premier ministre français Edouard Philippe n'a pas présenté sa démission au président Emmanuel Macron mardi matin.



Après une matinée de suspense, alors que le Premier ministre s'était rendu à l'Elysée, l'AFP a appris de source gouvernementale qu'Edouard Philippe n'a pas présenté la démission de son gouvernement à Macron, et que les questions au gouvernement prévues dans l'après-midi sont bien maintenues. Le chef du gouvernement a confirmé cette information en milieu de journée.



Une semaine après la démission-choc du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui devrait donner lieu à un remaniement ministériel dont on ne connait toujours pas l'ampleur, on n'en sait cependant pas davantage sur les intentions précises du duo Macron-Philippe. Les médias français parlent de consultations menées depuis plusieurs jours en vue de remplacer non seulement Gérard Collomb mais aussi d'autres ministres de l'actuel gouvernement, avec un éventuel redécoupage des ministères.



La ministre de la Justice Nicole Belloubet avait elle-même annoncé en radio, sur les ondes de RTL, mardi matin qu'elle s'attendait à un remaniement annoncé "dans la journée".



On ne sait pas pour le moment si l'hypothèse d'une démission en bloc du gouvernement est purement abandonnée ou reportée.