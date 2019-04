Echauffourées à Paris dans la manifestation de "gilets jaunes"

Des échauffourées ont éclaté samedi en début d'après-midi dans la manifestation parisienne des "gilets jaunes" qui protestent tous les samedis depuis mi-novembre contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, a constaté une journaliste de l'AFP.



La police a chargé à plusieurs reprises les manifestants, utilisant des grenades de désencerclement et des gaz lacrymogènes le long d'un grand boulevard dans le centre de la capitale, entre les places de la Bastille et de la République.



Jusqu'ici, la manifestation drainant plusieurs milliers de personnes, partie vers midi, se déroulait dans le calme.



A la mi-journée, la police avait procédé à Paris à 126 interpellations et plus de 11.000 contrôles préventifs, selon la préfecture.



Pour cette 23ème manifestation, Paris semble être l'épicentre de la mobilisation même si des défilés sont également prévus en région.