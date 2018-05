Durabilité alimentaire, le Maroc 29e dans la régions de la Méditerranée

La Fondation Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) vient de publier son dernier rapport « Fixing Food : La région méditerranéenne » pour analyser les problématiques liées à la durabilité des systèmes alimentaires dans 34 pays de la région dans le cadre des différents défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels elle est confrontée. L’indice FSI, mis au point par l’Economist Intelligence Unit en collaboration avec la Fondation BCFN, se base sur trois indicateurs : agriculture durable, défis nutritionnels et pertes et gaspillage alimentaires.



Après la France qui vient en tête du classement, presque toutes les économies de l’Union Européenne affichent des résultats satisfaisant à l’exception de la Grèce. Les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, sont par contre relégués en bas du classement : la Jordanie (25e), l’Égypte (27e), le Maroc (29e) suivi de la Tunisie.