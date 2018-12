Droits de l'homme : la Russie fait ses adieux à sa plus ancienne militante Lioudmila Alexeeva

Des figures de l'opposition, dont l'adversaire numéro un du Kremlin Alexeï Navalny, ainsi que des Russes ordinaires se sont succédé à partir de 07H00 GMT sous une neige épaisse pour rendre un dernier hommage à l'infatigable militante, lors d'une cérémonie organisée en plein centre de Moscou, a constaté une journaliste de l'AFP.



Le président Vladimir Poutine s'est également rendu à cette cérémonie, qui a duré trois heures dans la Maison centrale des journalistes, pour déposer un bouquet de roses rouges au pied de son cercueil.



"Lioudmila Mikhaïlovna a vécu une vie longue et honnête qu'elle a consacrée au service de la société et à la défense des droits et des libertés", avait déclaré M. Poutine dans un message de condoléances envoyé aux proches de la militante.



Egalement présente à la cérémonie, la déléguée russe pour les droits de l'homme, Tatiana Moskalkova, a de son côté fait l'éloge de la volonté d'Alexeeva d'"aider les gens".



"Si je sauve au moins une personne, c'est déjà une telle joie", disait Lioudmila Alexeeva dans une interview en 2017, l'année où elle avait célébré ses 90 ans.



Le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, celui de la Cour des comptes, Alexeï Koudrine, ainsi que le président du Conseil consultatif pour les droits de l'homme auprès du Kremlin, Mikhaïl Fedotov, ont aussi assisté à la cérémonie.



Pour sa part, Lev Ponomariov, 77 ans, un des militants des droits humains les plus connus en Russie, qui purge actuellement une peine de 16 jours de prison pour avoir appelé à une manifestation non autorisée, s'est vu refuser le droit de venir dire un dernier adieu à Alexeeva.