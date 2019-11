Droits TV : M6 et TF1 vont diffuser l'Euro 2020 de football

Les groupes M6 et TF1 ont annoncé mercredi avoir acquis auprès de l'UEFA les droits de retransmission en France de l'Euro-2020 de football, dont les matchs seront disputés du 12 juin au 12 juillet.



"Les deux groupes médias se partageront, en exclusivité en clair, les 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules -- parmi lesquels le match d’ouverture et les matchs de l’Equipe de France--", ainsi que "5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales et la finale", ont-ils détaillé dans un communiqué, sans indiquer le montant qu'ils devront débourser.