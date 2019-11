Droits TV : M6 et TF1 vont diffuser l'Euro-2020 de football (groupes)

Les groupes M6 et TF1 ont annoncé mercredi avoir acquis auprès de l'UEFA les droits de retransmission en France de l'Euro-2020 de football, dont les matchs seront disputés du 12 juin au 12 juillet.



Tous deux "se partageront, en exclusivité en clair, les 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules -- parmi lesquels le match d'ouverture et les matchs de l'équipe de France--", ainsi que "cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et la finale", ont-ils détaillé dans un communiqué.



Ils n'ont toutefois pas indiqué le montant qu'ils devront débourser.



Le principal diffuseur de l'Euro-2016 avait été le bouquet crypté beIN Sports, tandis que TF1 et M6 s'étaient partagé la diffusion des matchs en clair.



Selon des chiffres rapportés alors par la presse, beIN aurait déboursé 60 millions d'euros pour la totalité des rencontres de l'Euro-2016, tandis que TF1 et M6 avaient versé 25 millions chacune pour diffuser une partie des matchs en clair.



L'Euro-2020, qui intervient soixante ans après sa première édition, se déroulera dans 12 villes européennes (Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg).



Le tirage au sort du tableau de la compétition se déroulera samedi.



Cette annonce intervient alors que les diffuseurs sportifs se disputent âprement cette semaine les droits télévisés français de la Ligue des champions pour la période 2021-2024, que convoitent le sortant RMC Sport, beIN Sports, Canal+ et un nouveau-venu, Mediapro.



Cet appel d'offres, essentiel mais risqué pour des chaînes financièrement instables, doit prendre fin mercredi, date limite imposée par l'UEFA aux entreprises intéressées par l'achat des droits français des futures éditions des compétitions européennes de clubs, C1 en tête.