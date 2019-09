Drame d'Errachidia : une délégation de haut niveau au chevet des blessés de l’accident d’autocar

Formée du ministre de l’Intérieur, Abdelaoufi Lafitit, du ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara et du Général de Corps d’armée Mohamed Haramou, commandant la Gendarmerie Royale, cette délégation s’est ainsi déplacée sur le lieu où sont recherchées les personnes portées disparues et a supervisé les mesures prises sur le terrain dans ce cadre par les services compétents.



La délégation, qui était formée aussi du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchâab, ainsi que des représentants des services concernés, s’est rendue aussi au chevet des personnes blessées dans cet accident qui reçoivent les soins nécessaires à l’hôpital régional Moulay Ali Cherif.



Les membres de cette délégation ont reçu des explications sur les mesures prises et les moyens mobilisés pour soigner les blessés.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Amara a souligné que l’ensemble des autorités de la région de Drâa Tafilalet et des services de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des Forces Armées Royales (FAR) sont mobilisés pour retrouver les personnes toujours portées disparues, ajoutant que cette visite au lieu de cet accident d’autocar s’inscrit dans le cadre des orientations et des instructions du Roi Mohammed VI pour prêter aide et assistance aux citoyens.



M. Amara a rappelé que cette période de l’année est marquée par des fortes chutes de pluies, ajoutant que la Direction de la météorologie nationale publie de manière régulière des bulletins météorologiques qui doivent être pris en considération et que les citoyens doivent être attentifs aux mises en garde lancées dans ce sens par les responsables provinciaux et locaux.



Les questions liées aux conditions météorologiques ne doivent pas être traitées avec imprudence, surtout que certains oueds n’ont pas enregistré de telles crues depuis des années, a-t-il poursuivi, notant que les bulletins météorologiques de la Direction de la météorologie nationale visent à alerter les conducteurs des changements climatiques pouvant survenir.



Le ministre a affirmé que la coopération entre les autorités et les administrations compétentes est le seul moyen de limiter les conséquences de tels phénomènes naturels.