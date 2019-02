"Dragon 3, le monde caché" s'envole au sommet du box-office nord-américain

Le dernier volet de ce film d'animation produit par les studios DreamWorks a récolté 55 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, ce qui en fait la meilleure sortie de ce début d'année.



Le film raconte la découverte par Hector et son dragon Krokmou d'un monde mythique dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.



Loin derrière, "Alita: Battle Angel", le dernier film des studios Fox, qui mêle personnages numériques et acteurs en chair et en os, descend à la deuxième place, avec 12,3 millions de recettes générées sur le week-end -- 61 millions en deux semaines. Adapté d'un manga japonais et réalisé par Robert Rodriguez ("El Mariachi, "Sin City"), il raconte les combats d'une cyborg à la recherche de son passé.



Sur la troisième marche du podium, "La Grande Aventure Lego 2", film inspiré du célèbre jeu de construction, a engrangé 9,7 millions de dollars pour sa troisième semaine d'exploitation (83,3 millions en tout).



Effectuant une remontée spectaculaire pour sa deuxième semaine, "Fighting With My Family", avec Dwayne Johnson, dans lequel une jeune fille incarnée par Florence Pugh tente avec sa famille de devenir une star du catch, est quatrième du classement avec 7,8 millions de dollars.



Cinquième, "Isn't it romantic", une parodie de film romantique avec l'actrice australienne Rebel Wilson, a gagné 7,1 millions de dollars sur le week-end, et près de 33,4 millions en deux semaines.



Voici le reste du Top 10:



6 - "What Men Want" (5,2 millions de dollars, 45,1 millions en trois semaines)



7 - "Happy BirthDead 2 U" (4,9 millions, 21,5 millions en deux semaines)



8 - "Sang froid" avec Liam Neeson: (3,2 millions, 27 millions en trois semaines)



9 - "The Upside", adaptation d'"Intouchables" (3,2 millions, 99,7 millions en sept semaines)



10 - "Run the Race" (2,1 millions pour sa première semaine)