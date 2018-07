Dounia Batma et Zina Daoudia en clôture du festival Timitar à Agadir

Les deux chanteuses ont illuminé la scène de la place Al-Amal, au cœur de la ville, qui a drainé, à l'instar des autres jours de cette manifestation, une grande foule qui a été gratifiée par plusieurs tubes à succès.



A l'affiche de cette soirée figuraient également des performances de la troupe Imghrane, du DJ Hassan, ainsi qu'Ahwach Tagmout de la région de Tata.



Le public de Timitar a eu droit cette année à une programmation éclectique alliant musique marocaine et internationale, spectacles de danse et de théâtre ainsi qu'une panoplie de débats autour de la diversité culturelle et des droits de l'Homme.



Au total, l'événement a proposé une quarantaine de spectacles sur trois scènes animées par quelque 400 artistes au grand bonheur de dizaines de milliers de personnes qui démarrent l’été à Agadir, sous le signe de la joie, la tolérance et le partage.



Selon ses organisateurs, Timitar se veut en effet une contribution au rayonnement culturel et musical de la région du Souss en permettant à la culture amazighe d’être connue et reconnue mondialement, tout en fidélisant un public, de toutes tranches d’âge confondues, animés par une curiosité et un enthousiasme grandissant pour découvrir ou redécouvrir les trésors musicaux d’ici ou d’ailleurs.