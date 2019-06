Dossier iranien : Macron annonce une rencontre avec Trump en marge du G20 au Japon

Cette rencontre aura lieu au Japon en marge du G20 qui doit s'y tenir en fin de semaine, a-t-il indiqué dans une déclaration à des journalistes.



"J'aurai en marge du G20 des échanges, et j'en aurai évidemment tout particulièrement en aparté avec le président Trump", a affirmé le chef de l’Etat français à l'issue du Sommet des deux rives de la Méditerranée organisé dans la Cité phocéenne.



La France avait exprimé récemment sa préoccupation suite à l’annonce par l’Iran de son intention de restreindre certains de ses engagements au titre de l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien (Plan d’action global commun- JCPoA).



Tout en fustigeant la position adoptée par l’Iran en réaction à «la mauvaise décision américaine de se retirer des accords de Vienne et d'accumuler des sanctions», Paris avait mis en garde contre toute «spirale belliqueuse», insistant notamment sur la nécessité de maintenir le dialogue avec l'Iran.



Le président Macron avait, dans ce contexte, appelé l'Iran à ne pas «tomber dans la fébrilité» et «dans l'escalade», considérant que «sortir de l'accord nucléaire de 2015 c'est une erreur parce que c'est détricoter ce que nous avons fait».



«C'est pour cela que la France y reste, y restera, et je souhaite très profondément que l'Iran puisse y rester», avait-il insisté en marge d’un Sommet européen à Sibiu, en Roumanie.